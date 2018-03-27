Лукойл обогнал Роснефть по капитализации

Как пишут «Ведомости» в 12.50 мск Роснефть опустилась на четвертое место, Лукойл занял третье, Газпром — второе.

Первое место удерживает Сбербанк . Его кампитализация составляет более 5,7 трлн рублей.

На торгах во вторник акции «Лукойла» выросли на 2,09%, а капитализация достигла 3,29 трлн рублей. Акции Роснефти выросли на 0,23% (капитализация — 3,27 трлн рублей), Газпрома — на 1,42% (3,325 трлн рублей).

Отмечается, что с 2006 года Роснефть всегда была дороже «Лукойла».