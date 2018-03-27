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«Лукойл» обогнал «Роснефть» по капитализации
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Лукойл обогнал Роснефть по капитализации 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Роснефть выбыла из тройки российских лидеров по капитализации, уступив место Лукойлу, следует из данных Московской биржи.
Как пишут «Ведомости» в 12.50 мск Роснефть опустилась на четвертое место, Лукойл занял третье, Газпром — второе.
Первое место удерживает Сбербанк. Его кампитализация составляет более 5,7 трлн рублей.
На торгах во вторник акции «Лукойла» выросли на 2,09%, а капитализация достигла 3,29 трлн рублей. Акции Роснефти выросли на 0,23% (капитализация — 3,27 трлн рублей), Газпрома — на 1,42% (3,325 трлн рублей).
Отмечается, что с 2006 года Роснефть всегда была дороже «Лукойла».
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