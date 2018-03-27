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Председателя правления «Интехбанка» заподозрили в выводе активов
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Председателя правления «Интехбанка» заподозрили в выводе активов 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следствие полагает, что топ-менеджеры, зная о возможности отзыва лицензии у банка, незаконно вывели активы на сумму 873,6 млн рублей. Ущерб от их действий был причинен клиентам банка, а также Агентству по страхованию вкладов.
С 23 декабря в ПАО «ИнтехБанк» был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у казанского «Интехбанка», входившего во вторую сотню в России по объему активов. Причиной стали многочисленные нарушения и утрата капитала.
Мегарегулятор заявил, что «Интехбанк» вкладывался в некачественные активы и после создания резервов полностью лишился капитала. Санация при участии АСВ и кредиторов была признана нецелесообразной. С АСВ сняты функции временной администрации, новая администрация будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Выплаты вкладчикам на сумму до 1,4 млн рублей, начавшиеся после введения моратория на удовлетворение требований кредиторов, будут продолжены.
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