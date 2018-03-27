Риски на рынках: 5 ночных кошмаров инвесторов

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Если вы интересовались историей финансовых рынков, то вы знаете, что здесь иногда происходят неожиданности, способные привести к самым трагическим последствиям.

Будь то крах Lehman Brothers или лопнувший пузырь, последствия этих событий могут ощущаться несколько дней, а то и несколько лет.

Никто лучше самых богатых инвесторов не знает, насколько серьезными могут быть последствия этих событий, потому что такие миллиардеры, как Уоррен Баффет , Рей Далио или Джефф Безос могут потерять миллиарды долларов всего за несколько часов, пока на рынке происходят неожиданные колебания.

Именно поэтому они стремятся как можно лучше обезопасить себя от самых разнообразных рисков.

Сегодня мы расскажем о пяти главных рисках на финансовых рынках, от которых стремятся застраховаться крупнейшие инвесторы.

1. Возвращение инфляции

Инвестор Карл Айкан озабочен недавними признаками инфляции: «Я думаю, что главное, о чем стоит беспокоиться, это возвращение инфляции».

Как инвесторы страхуются от этого риска? Они инвестируют в золото, сырье, акции, индексируемые облигации, недвижимость.

2. Рекордно высокий долг

Уровень мирового долга продолжает расти. На март 2017 года он достигает 233 трлн долларов.

При этом численность мирового населения — 7.6 млрд человек. Таким образом, уровень долга на душу населения в мире — 30 600 долларов США.

Франция, Гонконг, Южная Корея, Швейцария, Турция. При этом, несколько стран достигли исторически рекордного уровня частного долга в нефинансовой сфере. Это Канада

При этом госдолг США уже превышает 20 трлн долларов. По оценкам, обслуживание этого долга обойдется экономике страны в 6.5 трлн долларов в течение следующих 10 лет.

Инвесторы опасаются, что если процентные ставки будут расти быстрее, чем ожидалось, то это приведет к катастрофическим последствиям.

Как они стараются застраховать себя от этого? Они инвестируют в золото и недвижимость.

3. Рынок облигаций

Рынок облигаций связан с предыдущим пунктом — уровнем долга. Сейчас вот уже 30 лет на рынка наблюдается «бычий» тренд. Многие инвесторы избавляются от облигаций.

Если говорить о корпоративных облигациях, то 84% инвесторов считают, что рынок корпоративных облигаций сильно переоценен.

Что касается государственных облигаций, то 82% инвесторов полагают, что рынок гособлигаций переоценен.

Именно поэтому инвесторы-миллиардеры стараются держаться подальше от облигаций. Как заявил Уоррен Баффет: «Если бы мне надо было выбирать между долгосрочными облигациями или обыкновенные акции, я бы выбрал акции не задумываясь».

Как страхуют себя инвесторы: они ограничивают количество облигаций в своем портфолио, особенно мусорных облигаций.

4. Геополитические риски

Неожиданные геополитические события в мире также могут стать причиной больших потерь на рынке.

На случай войны или вооруженного конфликта инвесторы также страхуют свои активы.

Они инвестируют в наличные, золото, кроме того, они ограничивают инвестиции в определенные отрасли, а также предпочитают как можно больше диверсифицировать свои портфолио.

5. Чрезмерно старательные центральные банки

Многие инвесторы мирового класса также обеспокоены ненамеренными последствиями, которые имели программы, проводимые центральными банками в разных странах в последние годы.

Инвесторы всегда внимательно следят за рынками и стараются обеспечить максимальную безопасность своих активов.

В случае с программами центральных банков они стараются обезопасить себя, инвестируя в золото и недвижимость.

Кроме того, они стараются держать активы вне системы центральных банков. Отмечается, что криптовалюты могут стать одним из возможных вариантов хранения доходов вне системы центробанков.