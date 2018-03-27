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Наталья Безбородова: экономика Оренбуржья демонстрирует уверенный рост
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Наталья Безбородова: экономика Оренбуржья демонстрирует уверенный рост 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По ее словам, индекс промышленного производства в Оренбургской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 100,1%. На уровне 99% сложилась добыча полезных ископаемых с учетом добычи нефти и природного газа, снижение по которым произошло в крупнейших компаниях нефтегазового комплекса региона.
Но добыча прочих полезных ископаемых по региону выросла на 9,7% за счет роста добычи соли и асбеста.
Еще более быстрыми темпами развиваются обрабатывающие производства: выпуск увеличился на 3,2%. Металлургическое производство выросло на 25,7%, производство готовых металлических изделий — на 8,7%, пищевых продуктов — на 6%.
Безбородова подчеркнула, что экономическая ситуация в регионе — стабильная. В пользу этого говорит то, что агентство Fitch Ratings изменило долгосрочный рейтинг области в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Позитивный».
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