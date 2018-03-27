Объединение банков группы «Зенит» под единым брендом завершится весной 2019 года, сообщил RNS зампредправления банка «Зенит» и директор по рискам Сергей Боев.
«В процессе юридического присоединения эти бренды пропадут. Два банка: «Девон-Кредит» и "СпиритБанк" будут присоединены в сентябре — октябре, а "Липецккомбанк" и «Зенит-Сочи» — к апрелю следующего года», — сообщил Сергей Боев.
Боев сообщил, что процессинговый центр объединенной группы банка будет располагаться в Альметьевске, а информационный центр останется в Москве.
«Процессионговый центр будет делаться на базе «Девона» в Альметьевске, соответственно этим будет обеспечено трудоустройство двух третей этого дочернего банка, что-то около того. В рамках группы это существенное сокращение банковских издержек. IT-инфраструктура остается в Москве, в том числе на базе "Татнефти" в Сколково», — уточнил он.
Банковская группа «Зенит» образована в 2005 году в результате приобретения банком «Зенит» контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит» (Альметьевск). В 2007 году в банковскую группу вошли «Липецккомбанк» (Липецк) и «Сочигазпромбанк» (переименован в Банк «Зенит-Сочи»). В декабре 2008 года в состав группы был включен «Спиритбанк» (Тула).