ФАС одобрила слияние двух зернотрейдеров в Ростовской области

В пресс-службе УФАС "Интерфаксу" уточнили, что после присоединения к «Южному центру Агрогрупп» «Южная сырьевая компания» перестанет существовать как юридическое лицо и станет его подразделением.

"Целью реорганизации является перераспределение финансовых потоков внутри одной группы лиц, укрупнение финансовых ресурсов. На конкуренцию это не повлияет, так как обе компании входят в единую группу лиц", — сказал представитель УФАС.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности ООО «Южный центр Агрогрупп» — оптовая торговля зерном. Cortana Holding Limited ( Кипр ) владеет 95%-ной долей в уставном капитале компании, 5% принадлежит ее генеральному директору Артему Сурову. По итогам 2016 года компания увеличила чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом — до 20,096 млн рублей, выручку — в 2,2 раза, до 20,316 млрд рублей.

Основной вид деятельности ООО «Южная сырьевая компания» — оптовая торговля зерном. Palnor Holding Limited (Кипр) владеет 100%-ной долей в уставном капитале компании. По итогам 2016 года компания получила чистую прибыль в размере 2,863 млн рублей, что в 3,6 раза меньше, чем в 2015 году. Выручка составила 8,858 млрд рублей (рост в 1,4 раза). Гендиректором ООО «Южная сырьевая компания» является А. Суров.