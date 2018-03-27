«Газпром» и «Нафтогаз» продолжат переговоры в апреле 

Следующий раунд переговоров «Газпрома»
и «Нафтогаза Украины» пройдет в апреле 2018 года, говорится в сообщении украинской компании.
«Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле», — отмечает «Нафтогаз»
.
Компания поясняет, что в ходе следующей встречи «Газпром» уведомить о своей позиции относительно требования «Нафтогаза» по пересмотру тарифа на транзит газа и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа из России
в ЕС
после истечения срока действия действующего контракта.