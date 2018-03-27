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«Газпром» и «Нафтогаз» продолжат переговоры в апреле
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«Газпром» и «Нафтогаз» продолжат переговоры в апреле 

Rambler News Service 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Следующий раунд переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» пройдет в апреле 2018 года, говорится в сообщении украинской компании.
«Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле», — отмечает «Нафтогаз».
Компания поясняет, что в ходе следующей встречи «Газпром» уведомить о своей позиции относительно требования «Нафтогаза» по пересмотру тарифа на транзит газа и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после истечения срока действия действующего контракта.
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 Ещё 3 источника 
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