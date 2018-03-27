Ухтинский НПЗ готов увеличить производство топлива для Арктики на 33%

СЫКТЫВКАР , 27 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Предприятие «Лукойл-Ухтанефтепереработка» (Ухтинский НПЗ) готово нарастить объемы производства премиального дизельного топлива для Арктики на 33% с нынешних 750-800 тыс. тонн в год до 1 млн тонн. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор предприятия Алексей Иванов.

"Мы вырабатываем от 750 до 800 тыс. тонн дизельного топлива и порядка 500 тыс. тонн автомобильного бензина. Мы готовы в случае повышения спроса, перераспределения поставок и соответствующего решения, которое принимает головная компания «Лукойл» , увеличить объемы производства топлива для Арктики до 1 млн тонн", — сказал Иванов.

Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов , выступая на Дне инвестора в Лондоне, подчеркнул возрастающее значение Ухтинского НПЗ. Как отметил Алекперов, " Ухта станет одной из точек, которая обеспечит весь Крайний Север, потому что принято инвестиционное решение строительства моста через Обь и дальше выход на Западную Сибирь через Уренгой ". По его словам, Ухта будет обеспечивать топливом весь Ямал.

Как уточнил Иванов, дизельное топливо Ухтинского НПЗ поставляется в Коми Ненецкий автономный округ , Мурманскую, Архангельскую области и другие регионы, запланированы поставки в Якутию . «Основные каналы поставки нашего топлива — это железная дорога и зимники, которые в этом году открылись на два месяца позже обычного из-за теплой погоды. При строительстве моста через Обь, а его возведение планируется до 2021 года, потоки перераспределятся и увеличатся. Мы готовы обеспечить потребность арктических регионов», — сказал он.

Увеличение объемов производства для Ухты означает растущие платежи в бюджет и стабильность — почти 1,4 тыс. человек занято на Ухтинском НПЗ и в подрядных организациях. В 2017 году предприятие «Лукойл-Ухтанефтепереработка» заплатило 9,770 млрд рублей в федеральный бюджет, в том числе более 8 млрд рублей акцизов на нефтепродукты, и 171 млн рублей в бюджет Коми. Убыток компании планировался в объеме 6,6 млрд рублей, но благодаря ряду инженерных решений и ситуации на рынке НПЗ получил прибыль. «Вклад нашего предприятия в общий экономический результат компании — 1,7 млрд рублей, в первую очередь благодаря увеличению доли производства светлых сортов нефти с 47% до 52%», — отметил Иванов.