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Минфин во II квартале предложит на аукционах ОФЗ на 450 млрд руб
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Минфин во II квартале предложит на аукционах ОФЗ на 450 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Минфин России планирует во втором квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 450 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 220 миллиардов рублей, от 10 лет — 130 миллиардов рублей.
Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в апреле планируется провести аукционы 4, 11, 18 и 25 числа, в мае — 16, 23 и 30 числа, в июне — 6, 13, 20 и 27 числа.
По итогам первого квартала 2018 года объем размещения ОФЗ составил 463,187 миллиарда рублей, что на 2,9% превысило установленный план в размере 450 миллиардов рублей по номинальной стоимости.
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 Ещё 9 источников 
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