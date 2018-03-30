Минфин во II квартале предложит на аукционах ОФЗ на 450 млрд руб

Минфин России планирует во втором квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 450 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 220 миллиардов рублей, от 10 лет — 130 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в апреле планируется провести аукционы 4, 11, 18 и 25 числа, в мае — 16, 23 и 30 числа, в июне — 6, 13, 20 и 27 числа.

По итогам первого квартала 2018 года объем размещения ОФЗ составил 463,187 миллиарда рублей, что на 2,9% превысило установленный план в размере 450 миллиардов рублей по номинальной стоимости.