Минфин перевыполнил план размещения ОФЗ 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика» Минфин перевыполнил план по займам на этот квартал, успешно разместив сегодня два выпуска ОФЗ на сумму миллиардов руб. С учетом размещенных сегодня облигаций федерального займа, объем проданных с начала года бумаг превысил запланированные на I квартал 450 миллиардов рублей. Ведомство в полном объеме разместило облигации федерального займа двух серий на сумму в 30 миллиардов руб. при совокупном спросе в 75,379 миллиарда руб., говорится в сообщении министерства. На первом аукционе были проданы бумаги серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 20 миллиардов руб. Средневзвешенная доходность составила 6,77% годовых. Спрос более чем в два раза превысил предложение и составил 46,902 миллиарда руб. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов руб. Средневзвешенная доходность составила 7,39% годовых. Спрос — 28,477 миллиарда руб. Инвесторы в этом году раскупили ОФЗ на всех аукционах, кроме одного: нерезидентов привлекают высокие реальные ставки и перспективы смягчения денежно-кредитной политики, а профицит ликвидности поддерживает спрос со стороны локальных банков, пишет Bloomberg. И хотя геополитическая напряженность нарастает, более 20 стран высылают дипломатов РФ, некоторые профессиональные инвесторы уверены, что рост напряженности не снизит интерес к российскому госдолгу. Во многом интерес обусловлен высокими ценами на нефть и все еще высокими реальными процентными ставками. Санкциями сейчас никого не удивишь, инвесторы не слишком обращают на это внимание. Как мы видим, обвал на фондовых рынках никак не влияет на интерес инвесторов к вложению в российские долговые бумаги. Между тем, Минфин уже на следующей неделе собирается разместить новые ОФЗ с индексируемым по уровню инфляции с погашением в феврале 2028 года.
Распределение вложений в ОФЗ со стороны нерезидентов
Таким образом, следующий аукцион по ОФЗ с постоянным купонным доходом планируется провести только через две недели — 11 апреля 2018 года. Добавим, вложения в рублевые гособлигации с начала года принесли инвесторам 4,1% в пересчете на доллары по сравнению с 1,8% от вложений в корзину локальных бумаг развивающихся стран, свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. Нерезиденты нарастили долю в ОФЗ до рекордных 33,9%, сообщал ранее Банк России. Во втором квартале спрос на ОФЗ может стать менее агрессивным по мере приближения ключевой ставки к нейтральному диапазону в 6-7%, считают некоторые эксперты. Центробанк, скорее всего, еще раз снизит стоимость заимствований в апреле, после чего стоит взять паузу, и это вряд ли порадует «быков» на рынке ОФЗ.