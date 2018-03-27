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Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 30 млрд руб
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Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 30 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Минфин РФ на аукционах 28 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 20 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов рублей.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 21 марта, разместил ОФЗ двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 90,16 миллиарда рублей.
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