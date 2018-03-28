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ЛУКОЙЛ обогнал «Газпром» по капитализации
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ЛУКОЙЛ обогнал «Газпром» по капитализации 

BFM.RU 1 час назад
Акции ЛУКОЙЛа в среду обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и впервые вышли на второе место после Сбербанка в общем топе российских бумаг.
Как указывает «Интерфакс», на Московской бирже к 10:25 мск цена акций ЛУКОЙЛа выросла до 3900 рублей (+0,6%), капитализация компании достигла 3,317 трлн рублей.
Капитализация «Газпрома» (-0,6%, до 140 рублей) в среду снизилась до 3,314 трлн рублей.
Первое место по капитализации занимает Сбербанк (с учетом обоих типов акций) — порядка 5,711 трлн рублей. «Роснефть» (-0,4%, до 308,55 рубля) с капитализацией 3,27 трлн рублей скатилась на четвертое место.
На прошлой неделе ЛУКОЙЛ вышел на третье место после Сбербанка и «Роснефти».
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