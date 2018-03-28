ЛУКОЙЛ обогнал «Газпром» по капитализации

Акции ЛУКОЙЛа в среду обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и впервые вышли на второе место после Сбербанка в общем топе российских бумаг.

Как указывает «Интерфакс» , на Московской бирже к 10:25 мск цена акций ЛУКОЙЛа выросла до 3900 рублей (+0,6%), капитализация компании достигла 3,317 трлн рублей.

Капитализация «Газпрома» (-0,6%, до 140 рублей) в среду снизилась до 3,314 трлн рублей.

Первое место по капитализации занимает Сбербанк (с учетом обоих типов акций) — порядка 5,711 трлн рублей. «Роснефть» (-0,4%, до 308,55 рубля) с капитализацией 3,27 трлн рублей скатилась на четвертое место.

На прошлой неделе ЛУКОЙЛ вышел на третье место после Сбербанка и «Роснефти».