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Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла»
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Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Громкие корпоративные новости поддержали капитализацию «Лукойла» на российском рынке, подняв ее до 3,324 триллиона рублей. Катализатором послужили заявления руководства компании о проведении обратного выкупа казначейских акций компании (buyback) до конца этого года. На эти цели «Лукойл» планирует направить 3 миллиарда долларов.
Казначейский пакет (16,57 процента акций «Лукойла») принадлежит кипрской Lukoil Investments LTD, на баланс которого были переведены бумаги, выкупленные «Лукойлом» еще в 2010-2011 годах у его прежнего партнера американской ConocoPhillips. 7 лет эти акции лежали «мертвым грузом», что называется «на будущее»: сам Алекперов не раз пояснял инвесторам, что компания держит бумаги для возможного последующего SPO на бирже в Гонконге или же для использования в сделках M&A. Но в приватизации «Башнефти», в которой «Лукойл» и планировал задействовать свои казначейские акции, компании поучаствовать не удалось: на башкирский ТЭК нашелся более достойный серьезный покупатель в лице «Роснефти».
Обратный выкуп потенциально увеличит доходность оставшихся акций, что и обусловило спрос на них со стороны спекулятивных игроков, объясняют эксперты. «Это краткосрочный всплеск. „Отыграв“ корпоративные новости, капитализация „Лукойла“, скорее всего, припадет», — считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.
Это мнение разделяет и директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Текущие показатели капитализации „Лукойла“ на российском рынке не учитывают стоимости казначейского пакета акций компании, который будет погашен. После этого капитализация скорректируется на 10-12 процентов», — отмечает эксперт. «Правильно считать стоимость всей компании за вычетом стоимости квазиказначейского пакета. Без учета квазиказначейского пакета стоимость „Лукойла“ составляет 2,75 триллиона рублей», — посчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов.
По мнению экспертов, статус-кво «Лукойл» может вернуть уже в ближайшее время, после того, как компания погасит квазиказначейские акции. «При оценке стоимости компании важно учитывать не краткосрочные спекулятивные факторы, а фундаментальные показатели. А по ним Лукойл значительно проигрывает „Роснефти“. Компании несопоставимы по добыче, запасам, выручке. „Роснефть“ добыла в 2017 году 225,6 миллиона тонн нефти, Лукойл — 80,9 миллиона тонн. Запасы „Роснефти“ по классификации SEC составили 37,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, а у „Лукойла“ — всего 12,1 миллиарда баррелей», — говорит Разуваев. «Важнейший показатель — эффективность добычи, дополняет Суверов, — „Роснефть“ по этому показателю — мировой лидер: 2,5 доллара на баррель нефтяного эквивалента против 3,7 доллара у Лукойла и 10 долларов у »Газпром нефти». Поэтому ценовая аномалия «Лукойла» является временной, и в скором будущем, «Роснефть» снова обойдет его по рыночной капитализации, причем с течением времени разрыв будет только увеличиваться», — считает эксперт
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