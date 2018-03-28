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Эксперты: аномальнальная капитализация «Лукойла» является временной
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Эксперты: аномальнальная капитализация «Лукойла» является временной 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Прайм
Ценовая аномалия "Лукойла" является временной, и в скором будущем, "Роснефть" снова обойдет его по рыночной капитализации, причем с течением времени разрыв будет только увеличиваться, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.
Ранее сообщалось, что капитализация «Лукойла» выросла до 3,324 трлн рублей. Катализатором послужили заявления руководства компании о проведении обратного выкупа казначейских акций компании (buyback) до конца этого года. На эти цели «Лукойл» планирует направить $3 млрд
"Это краткосрочный всплеск. «Отыграв» корпоративные новости, капитализация «Лукойла», скорее всего, припадет", — пояснил Суверов.
"Текущие показатели капитализации «Лукойла» на российском рынке не учитывают стоимости казначейского пакета акций компании, который будет погашен. После этого капитализация скорректируется на 10-12%", — отмечает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.
"Правильно считать стоимость всей компании за вычетом стоимости квазиказначейского пакета. Без учета квазиказначейского пакета стоимость «Лукойла» составляет 2,75 трлн руб", — посчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов.
По мнению экспертов, статус-кво «Лукойл» может вернуть уже в ближайшее время, после того, как компания погасит квазиказначейские акции.
"При оценке стоимости компании важно учитывать не краткосрочные спекулятивные факторы, а фундаментальные показатели. А по ним «Лукойл» значительно проигрывает «Роснефти». Компании несопоставимы по добыче, запасам, выручке. «Роснефть» добыла в 2017 г. 225,6 млн т нефти, «Лукойл» — 80,9 млн т. Запасы «Роснефти» по классификации SEC составили 37,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, а у «Лукойла» — всего 12,1 млрд баррелей", — говорит Разуваев.
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