ICBC имеет более 400 зарубежных отделений

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — К концу 2017 года Китайский промышленно-торговый банк / ICBC / имел 419 зарубежных отделений в 45 странах и регионах мира, в том числе 129 отделений учреждены в странах, расположенных вдоль «Пояса и пути». Об этом стало известно во вторник в ICBC.

В 2017 году общий объем активов зарубежных филиалов ICBC составил 358,6 млрд долларов США с приростом на 17 процентов в годовом выражении. Чистая прибыль зарубежных отделений ICBC составила 3,15 млрд долл США с приростом на 23,5 процента в годовом выражении.

В годовом отчете банка также говорится, что чистая прибыль ICBC в 2017 году достигла 287,5 млрд юаней, увеличившись на 3 проц. по сравнению с 2016 годом. Коэффициент безнадежных кредитов банка упал на 0,07 процентного пункта и достиг 1,55 проц. -0-