Ещё
ICBC имеет более 400 зарубежных отделений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ICBC имеет более 400 зарубежных отделений 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — К концу 2017 года Китайский промышленно-торговый банк /ICBC/ имел 419 зарубежных отделений в 45 странах и регионах мира, в том числе 129 отделений учреждены в странах, расположенных вдоль «Пояса и пути». Об этом стало известно во вторник в ICBC.
В 2017 году общий объем активов зарубежных филиалов ICBC составил 358,6 млрд долларов США с приростом на 17 процентов в годовом выражении. Чистая прибыль зарубежных отделений ICBC составила 3,15 млрд долл США с приростом на 23,5 процента в годовом выражении.
В годовом отчете банка также говорится, что чистая прибыль ICBC в 2017 году достигла 287,5 млрд юаней, увеличившись на 3 проц. по сравнению с 2016 годом. Коэффициент безнадежных кредитов банка упал на 0,07 процентного пункта и достиг 1,55 проц. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В 2017 году темпы роста ВВП Украины достигли 2,5 проц На первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа построены производственные мощности для добычи 10 млрд кубометров в год Первый выпуск "панда-бондов" Филиппинами вызвал массовый приток инвесторов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще две страны вышлют российских дипломатов203
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово154
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову260
Путин произвел перестановки в МИД79
Витас арестован56
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение