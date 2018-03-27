Банковская группа «Зенит» планирует выйти на устойчивую прибыль уже начиная с 2018 года

Уже начиная с 2018 года планируется выход банковской группы «Зенит» на устойчивую прибыль. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка «Зенит» Андрей Добрынин в ходе презентации руководством банковской группы новой стратегии ее развития до 2020 года, утвержденной ранее советом директоров «Зенита».

«Основная цель стратегии — реализация ключевых инициатив, которые позволят банку «Зенит» стать более конкурентоспособным, нарастить объемы бизнеса и клиентской базы, обеспечить прибыльность при повышении клиентоориентированности», — отметил председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр

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«В 2020 году активными клиентами объединенного банка «Зенит» будут являться не менее 1 миллиона физических лиц и 70 тысяч юридических лиц», — напомнил о планах Добрынин. По его словам, «чистые активы к этому моменту превысят 300 миллиардов рублей. При этом уже начиная с 2018 года планируется выход банковской группы на устойчивую прибыль».