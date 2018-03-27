Банковская группа «Зенит» планирует выйти на устойчивую прибыль уже начиная с 2018 года 

Уже начиная с 2018 года планируется выход банковской группы «Зенит» на устойчивую прибыль. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка «Зенит» Андрей Добрынин в ходе презентации руководством банковской группы новой стратегии ее развития до 2020 года, утвержденной ранее советом директоров «Зенита».
«Основная цель стратегии — реализация ключевых инициатив, которые позволят банку «Зенит» стать более конкурентоспособным, нарастить объемы бизнеса и клиентской базы, обеспечить прибыльность при повышении клиентоориентированности», — отметил председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр.
В кредитной организации сообщили, что на текущий момент уже начата интеграция банков группы: она предполагает технологическое и юридическое объединение банков, а также унификацию продуктовой линейки и стандартов клиентского сервиса. В состав группы входят пять кредитных организаций: головной банк «Зенит» (Москва), банк «Девон-Кредит» (Татарстан), Липецккомбанк (Липецкая область), банк «Зенит Сочи» (Краснодарский край) и Спиритбанк (Тульская область).
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«В 2020 году активными клиентами объединенного банка «Зенит» будут являться не менее 1 миллиона физических лиц и 70 тысяч юридических лиц», — напомнил о планах Добрынин. По его словам, «чистые активы к этому моменту превысят 300 миллиардов рублей. При этом уже начиная с 2018 года планируется выход банковской группы на устойчивую прибыль».
Начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» им В. Д. Шашина Александр Тищенко рассказал о планах компании в отношении банковской группы. «Являясь ключевым акционером банковской группы „Зенит“, „Татнефть“ предъявляет высокие требования к новой команде и ожидает от банка выполнения заложенных в новой стратегии показателей деятельности. Одновременно „Татнефть“ оказывает банковской группе всю необходимую поддержку в реализации намеченных планов и служит гарантом стабильности ее развития», — подчеркнул Тищенко.