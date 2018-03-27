Минфин может выпустить евробонды на $2,2 млрд при отсутствии необходимости по выкупу

Объём повторного выпуска суверенных евробондов до конца 2018 года может составить не более $2,2 млрд в случае, если Министерство финансов не будет проводить выкуп ранее выпущенных бумаг. Об этом сказал журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский в кулуарах расширенной коллегии ведомства.

«Мы лимиты по обмену и лимиты по кэшевому размещению не выбрали. И там, и там остаётся…У нас есть лимиты по объёму долга в терминах номинальной стоимости, то есть Министерство финансов имеет, в соответствии с законом, правовую возможность осуществить в 2018 году выпуск новых облигаций на общую сумму $7 млрд по номинальной стоимости, $4 млрд — в рамках обмена», — сказал он.

Ранее Минфин разместил новый выпуск суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году и дополнительный выпуск с погашением в 2047 году. Суммарный объем двух выпусков составил $4 млрд руб. $3,2 млрд было направлено на обмен евробондов «Россия-2030».

Вышковский подчеркнул, что Минфин оставляет за собой возможность выпуска новых евробондов на $3 млрд, при этом на покрытие дефицита бюджета пойдёт не более $2,2 млрд, поскольку ранее на эти нужды уже было направлено $800 млн «Если не будет обмена, то тогда мы имеем право выпустить на $2,2 новых бумаг по номиналу. А если $3 млрд, то это значит полностью закрыть все возможности этого года: $800 млн обменять и $2,2 — это новые деньги», — подвёл итог Вышковский, уточнив, что выход на внешний рынок долгового капитала может состояться до конца 2018 года.