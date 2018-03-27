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В Татарстане предприятия и жители взяли 2,3 трлн руб. кредитов
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В Татарстане предприятия и жители взяли 2,3 трлн руб. кредитов 

АиФ Казань 58 минут назад
Фото: АиФ Казань
Татарстанские предприятия и жители республики взяли в 2017 году 2,3 трлн руб. кредитов, сообщает пресс-служба президента РТ по итогам совещания о деятельности участников финансового рынка РТ в 2017 году, состоявшегося 27 марта в Нацбанке РТ.
Как и в прежние годы, наибольшую долю в выдаче составили кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По сравнению с 2016 годом их выдача увеличилась в 1,3 раза — до 2,1 трлн руб.
В 2017 году татарстанцы получили на 29% больше заемных средств. При этом опережающими темпами росло ипотечное кредитование росло. За год этот сектор вырос на 37%. В отраслевом разрезе наибольшая доля кредитов приходилась на промышленность. Предприятиям в этом секторе предоставлено 1,7 трлн рублей заемных средств.
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