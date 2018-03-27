«АльфаСтрахование-ОМС» выдала 1,6 миллиона полисов

За минувший год.

В 2017 году компания «АльфаСтрахование-ОМС» обеспечила полисами обязательного медицинского страхования почти 1,6 миллиона человек. Клиентская база увеличилась до 14,7 миллиона застрахованных. Больше всего полисов ОМС было выдано в Краснодарском крае , Кемеровской и Челябинской областях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование"

Сборы по ОМС составили 163,6 миллиарда рублей против 157,5 миллиарда в 2016 году (+3,9%). На обязательное медицинское страхование в общих сборах компании пришлось 56,7%. На рынке ОМС компания «АльфаСтрахование-ОМС» сохранила за собой пятое место с долей 10,1%.

"Основная наша задача как участника рынка обязательного медицинского страхования — организация оказания доступной медицинской помощи и защита прав застрахованных граждан. С каждым годом предоставляемый компанией сервис становится более качественным: работает бесплатное, не требующее авторизации мобильное приложение «АльфаСтрахование-ОМС», через которое можно позвонить страховому представителю и решить любой вопрос. Также это можно сделать с помощью звонка на горячую линию компании по телефону 8-800-555-10-01 или через аппараты «АльфаФоны» непосредственно в медицинской организации. Отрадно видеть, что количество граждан, которые выбирают «АльфаСтрахование-ОМС» в качестве своей страховой компании, продолжает расти", — отметила директор по региональному управлению ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Светлана Бабарыкина.

"АльфаСтрахование-ОМС" — одна из лидирующих страховых компаний на федеральном рынке обязательного медицинского страхования. Она более 20 лет организует оказание доступной медпомощи населению, контролирует качество предоставленных услуг и обеспечивает защиту прав застрахованных.