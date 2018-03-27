Ещё
Руководство «ИнтехБанка» ответят за вывод со счетов банка 870 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководство «ИнтехБанка» ответят за вывод со счетов банка 870 млн рублей 

pasmi.ru 1 час назад
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении главы обанкротившегося «ИнтехБанка» и его заместителя, заподозрив их в финансовых махинациях. Размер ущерба, вменяемого топ-менеджерам банка, насчитывает более 870 млн рублей.
Банкиры увели активы от кредиторов
Фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий стали председатель правления ПАО «ИнтехБанк» Марсель Зарипов и его первый заместитель Елена Наумова. Следствие полагает, что при помощи еще нескольких должностных лиц банка подозреваемые в конце 2016 года, догадываясь о скором отзыве банковской лицензии, незаконно вывели из собственности банка активы на сумму 873,6 млн рублей. Вывод средств был произведен через уступку прав требований.
«Своими действиями злоумышленники причинили существенный вред имущественного характера агентству по страхованию вкладов, а также неопределенному кругу кредиторов банка, в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами», — говорится в сообщении СУ СКР по Татарстану.
Уже 23 декабря Центробанк ввел для «ИнтехБанка» мораторий на удовлетворение требований кредиторов и передал кредитное учреждение под управление АСВ, а третьего марта у банка отозвали лицензию. Временная администрация обнаружила в капитале банка дыру в размере 14,5 млрд рублей. Одновременно с «ИнтехБанком» лицензий лишились «Татфондбанк», в группу которого входил «Интехбанк», и зарегистрированный в Казани Анкор Банк.
pasmi.ru: последние новости
Менеджеры «Газпрома» могут «кинуть» Миллера на 3 млрд рублей Находящийся под следствием сенатор Керимов вошел в топ-10 российских миллиардеров Крупнейший поставщик лекарств «Р-фарм» заподозрен в сговоре с Минздравом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще две страны вышлют российских дипломатов211
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово157
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Путин произвел перестановки в МИД80
Витас арестован56
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение