Руководство «ИнтехБанка» ответят за вывод со счетов банка 870 млн рублей 

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении главы обанкротившегося «ИнтехБанка» и его заместителя, заподозрив их в финансовых махинациях. Размер ущерба, вменяемого топ-менеджерам банка, насчитывает более 870 млн рублей.
Банкиры увели активы от кредиторов
Фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий стали председатель правления ПАО «ИнтехБанк» Марсель Зарипов и его первый заместитель Елена Наумова. Следствие полагает, что при помощи еще нескольких должностных лиц банка подозреваемые в конце 2016 года, догадываясь о скором отзыве банковской лицензии, незаконно вывели из собственности банка активы на сумму 873,6 млн рублей. Вывод средств был произведен через уступку прав требований.
«Своими действиями злоумышленники причинили существенный вред имущественного характера агентству по страхованию вкладов, а также неопределенному кругу кредиторов банка, в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами», — говорится в сообщении СУ СКР по Татарстану.
Уже 23 декабря Центробанк ввел для «ИнтехБанка» мораторий на удовлетворение требований кредиторов и передал кредитное учреждение под управление АСВ, а третьего марта у банка отозвали лицензию. Временная администрация обнаружила в капитале банка дыру в размере 14,5 млрд рублей. Одновременно с «ИнтехБанком» лицензий лишились «Татфондбанк», в группу которого входил «Интехбанк», и зарегистрированный в Казани Анкор Банк.