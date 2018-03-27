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Объем доразмещения седьмого выпуска КОБР составил 12 млрд рублей при предложении в 83,3 млрд
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Объем доразмещения седьмого выпуска КОБР составил 12 млрд рублей при предложении в 83,3 млрд 

Банки.ру 20 минут назад
Спрос на очередном аукционе по доразмещению седьмого выпуска купонных облигаций Банка России составил 12 млрд рублей по номиналу. Бумаги размещены в указанном объеме при объеме предложения на аукционе порядка 83,3 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России.
Общий объем седьмого выпуска КОБР (№ 4-07-22BR1-8 с погашением 13 июня 2018 года) равен 500 млрд рублей. Объем размещения на первом аукционе, состоявшемся 13 марта, составил около 134,4 млрд рублей, объем доразмещения 20 марта — 282,3 млрд С учетом итогов сегодняшнего аукциона на текущий момент размещены бумаги выпуска на 428,7 млрд рублей.
Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.
В общей сложности размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый и шестой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд и 400 млрд рублей соответственно.
Кроме того, на 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.
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