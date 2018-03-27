Ещё
Бюджет Зауралья подрос на полтора миллиарда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бюджет Зауралья подрос на полтора миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эти деньги, по словам заместителя губернатора, начальника облфинуправления Елены Лукашук, в основном пойдут на повышение зарплаты бюджетникам. 515,3 млн рублей выделяются областным ведомствам на погашение долгов по финансированию госпрограмм, накопившихся на 1 января 2018 года. Изменены и основные параметры бюджета. Доходы составляют 39 млрд 53 млн рублей, а расходы теперь увеличены до 41 млрд 509 млн рублей. При этом дефицит бюджета остается неизменным — 2 млрд 455 млн рублей. При этом с 1 апреля компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ педагогам и медикам в сельской местности увеличивается на 20%, сообщил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты единогласно приняли закон сразу в двух чтениях.
Фото сайта Imenno.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«НОВАТЭК» поставил в Индию первую партию ямальского СПГ Uber продал часть своего бизнеса в Азии сингапурскому конкуренту На расчеты с кредиторами «Экопромбанка» направлено 388,6 миллиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову244
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»843
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение