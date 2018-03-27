Бюджет Зауралья подрос на полтора миллиарда 

Эти деньги, по словам заместителя губернатора, начальника облфинуправления Елены Лукашук, в основном пойдут на повышение зарплаты бюджетникам. 515,3 млн рублей выделяются областным ведомствам на погашение долгов по финансированию госпрограмм, накопившихся на 1 января 2018 года. Изменены и основные параметры бюджета. Доходы составляют 39 млрд 53 млн рублей, а расходы теперь увеличены до 41 млрд 509 млн рублей. При этом дефицит бюджета остается неизменным — 2 млрд 455 млн рублей. При этом с 1 апреля компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ педагогам и медикам в сельской местности увеличивается на 20%, сообщил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты единогласно приняли закон сразу в двух чтениях.
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