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Свободный порт Владивосток принял 10 новых резидентов с инвестициями на 8,8 млрд руб.
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Свободный порт Владивосток принял 10 новых резидентов с инвестициями на 8,8 млрд руб. 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Десять компаний с проектами на сумму инвестиций в 8,8 млрд рублей стали резидентами льготной налоговой зоны свободного порта Владивосток. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.
"За один день, 26 марта, в Свободном порту Владивосток зарегистрированы десять новых резидентов с проектами на 8,8 млрд рублей. Инвесторы, действующие по соглашениям с «Корпорацией развития Дальнего Востока», создадут на Дальнем Востоке более 1,5 тыс. новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства.
В материалах пресс-службы Минвостокразвития сообщается, что на сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с «Корпорацией развития Дальнего Востока» действуют 533 резидента. Инвесторы реализуют проекты с общей суммой инвестиций около 405 млрд рублей и перспективой создать более 41 тыс. новых рабочих мест.
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