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Фонд развития промышленности Нижегородской области подписал соглашение с Волго-Вятским банком Сбербанка России
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Фонд развития промышленности Нижегородской области подписал соглашение с Волго-Вятским банком Сбербанка России 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области подписал соглашение с Волго-Вятским банком Сбербанка России о совместной реализации проектов и мероприятий, направленных на развитие промышленности, привлечения инвестиций в отрасль, а также на создание новых рабочих мест в Нижегородской области.
Главной целью сотрудничества фонда и Банка является координация усилий по реализации политики, направленной на модернизацию предприятий промышленности, организацию новых производств, модернизацию действующих, обеспечение импортозамещения и создание наиболее благоприятных условий для финансирования промышленных предприятий Нижегородской области.
«Подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом развития промышленности для Банка — важное событие для нас и наших клиентов. Мы имеем общие цели и задачи — это финансирование промышленных предприятий и всесторонняя поддержка инвестиционных проектов региона, в т.ч. на условиях софинансирования», — отметил заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО СбербанкВсеволод Евстигнеев.
«Фонд создает благоприятные условия реализации в регионе проектов в сфере промышленности. Участие банка в проектах Фонда позволит повысить уровень доступности финансов промышленным предприятиям, помочь производителям в реализации новых инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение и внедрение на предприятиях перспективных технологий», — прокомментировал директор Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Алексей Назаров.
Фонд развития промышленности Нижегородской области специализируется на оказании финансовой и консультационной помощи промышленным компаниям, которые модернизируют и открывают новые производства в регионе.
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