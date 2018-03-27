Ещё
Пока не время для покупок акций Deutsche Bank, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока не время для покупок акций Deutsche Bank, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 36 минут назад
Фото: Прайм
За этот период акции Deutsche Bank, испытывающего трудности последние несколько лет, подешевели на 47,60%. Причины проблем банка — старые многомиллиардные штрафы, слабая активность на рынке и низкие процентные ставки в Европе. Штрафные санкции в отношении Deutsche Bank связаны еще с ипотечным кризисом 2008 года. Из-за него американские власти наложили на Deutsche Bank штраф в $7,2 млрд в 2016-м. Еще предстоит выплатить $2,5 млрд за манипуляция с процентами ставками. В конце прошлого года банк был оштрафован на $630 млн за отмывание денег, включая сделки в московском офисе, а уже с начала текущего получил взыскание в размере $70 млн за попытки влиять на процентные ставки.
Все эти проблемы оказали давление на эффективность бизнеса. У компании худший показатель эффективности по отношению издержек к прибыли: он равен 90% при 58% у JPMorgan, 62% у Goldman Sachs и 76% у UBS. Новому CEO предстоит большая работа по исправлению данной ситуации.
Выручка банковской группы снижается третий год подряд. В прошлом году она сократилась на 11%, до $26,3 млрд Новому CEO необходимо будет работать над возвращением банку хорошей репутации, чтобы обеспечить рост его доходов. Банк испытывает проблемы с имиджем из-за расследований регуляторов, и для изменения ситуации потребуется время. К тому же, по нашим прогнозам, процентные ставки в Европе в 2018 году не будут повышаться, что будет и дальше оказывать давление на рост доходов. Мы ожидаем падение выручки Deutsche Bank на 7% по итогам этого года.
Мы считаем, что одним из решений будет реструктуризация бизнеса. Компания уже делает шаги в этом направлении. В текущем году компания собирается разместить 20–25% долю в своем подразделении по управлению активами Deutsche Asset Management, что позволит выручить до $2 млрд Поиск нового руководителя говорит о готовности бороться с проблемами, но мы считаем, что пока для покупок акций Deutsche Bank не время.
Прайм: последние новости
Суд Киева по требованию Roshen запретил копировать упаковку и название "Киевского торта" НБУ отказал белорусскому "Паритет банку" в покупке украинской "дочки" "Сбербанка" Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2017 г выросла на 6,3%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову246
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»826
Витас арестован46
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение