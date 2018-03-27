В УГМК объяснили подорожание «медного» трамвая

УГМК объяснили, почему строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подорожало на 96 млн рублей. Как сообщили в компании, в документацию внесли поправки в связи с возможным ростом цен, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал»

Стоимость строительства трамвая до Верхней Пышмы увеличилась на 96 млн рублей. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, теперь работы обойдутся в 2 млрд 220 млн рублей. Это уже повторный аукцион, который запускает департамент госзакупок Свердловской области . Предыдущий должен был завершиться 12 марта, однако он не состоялся. На участие в конкурсе заявилась только одна компания — АО «Инженерно-строительный центр УГМК», однако и ее заявка была признана недействительной из-за нарушения установленных в документации требований. Тогда на работы планировалось потратить 2 млрд 124 млн рублей.

В компании УГМК объяснили, что подорожание работ произошло из-за внесения в конкурсную документацию поправок на возможный рост цен. «По требованию одного из заказчиков в конкурсную документацию был внесен индекс-дефлятор, компенсирующий рост цен. Заложив этот показатель, один из заказчиков проекта сделал таким образом поправку в размере 96 млн рублей на рост цен в рамках прогнозируемой инфляции. В целом проект стоит 2,4 млрд рублей, срок реализации 2020 год», — рассказали в холдинге.