Ещё
Юргенс: Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юргенс: Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
«Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились. Объявлялся конкурс, одна из компаний его выиграла, получила заявку, но после заявки следуют документы, по которым она оценивает риск. Эти документы до страховой компании не дошли, поэтому торговый центр застрахован не был. Часть арендаторов, в основном с первого этажа, застраховали свои риски и ответственность, но по нашим данным, которые мы собрали с рынка, это не превышает 100 миллионов рублей», — сказал Юргенс.
Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в три миллиарда рублей. По словам Юргенса, речь идет об имущественном комплексе без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в один миллиард рублей.
Российская Газета: последние новости
Марк Цукерберг лишился шести миллиардов долларов из-за скандала ЦБ определил рост ВВП России до 2020 года ЦБ сообщил об увеличении международных резервов России
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову245
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»851
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение