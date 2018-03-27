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X5 Retail Group разместила облигации на 10 млрд рублей
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X5 Retail Group разместила облигации на 10 млрд рублей 

Rambler News Service 43 минуты назад
«X5 Retail Group, объявила о размещении рублевых облигаций ООО „ИКС 5 ФИНАНС“ серии 001P-03 на сумму 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «ставка купона по облигациям с офертой через 2 года установлена в размере 6,95% годовых».
«Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля компании», — добавили в пресс-службе.
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