X5 Retail Group разместила облигации на 10 млрд рублей

X5 Retail Group , объявила о размещении рублевых облигаций ООО „ИКС 5 ФИНАНС“ серии 001P-03 на сумму 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ставка купона по облигациям с офертой через 2 года установлена в размере 6,95% годовых».

«Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля компании», — добавили в пресс-службе.