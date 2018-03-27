Ещё
Казахстанский дивизион РМК привлек синдицированный кредит на 250 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстанский дивизион РМК привлек синдицированный кредит на 250 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Долларов.
ТОО «Актюбинская медная компания» (входит в Группу "Русская медная компания") завершило сделку по привлечению синдицированного амортизационного предэкспортного кредита на 250 миллионов долларов. Он берется на 5 лет для рефинансирования существующей задолженности АМК и общие корпоративные нужды. Кредит обеспечен залогом имущественных прав на экспортную выручку и гарантиями первого требования, предоставленными материнской холдинговой компанией, производственными и торговыми компаниями Группы РМК.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, банки проявили высокий интерес к сделке, координатором и организатором которой выступил Natixis, он же выступил в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению.
В сделке участвовали 11 международных финансовых учреждений, в том числе AO "АЛЬФА-БАНК", ING Bank, АО «Натиксис Банк», RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, а также Банк Интеза и AO "Райффайзенбанк" в качестве организаторов.
ПАО «Росбанк» и ПАО «Сбербанк» выступили в качестве Банков Паспорта сделки, а ING Bank — в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells занималась юридическим консультированием кредиторов.
АМК специализируется на добыче и производстве меди в медном концентрате и цинка в цинковом концентрате. Компания две обогатительные фабрики в Актюбинской области общей производительностью 5 миллионов тонн руды в год. Кроме того, с помощью ТОО «Коппер Технолоджи» она управляет двумя крупными месторождениями в Казахстане: «50 лет Октября» (мощность добычи до 3,5 миллиона тонн руды в год) и Приорским медно-цинковым (до 2,5 миллиона тонн руды в год). За 2017 год АМК произвела 58 тысяч тонн меди в медном концентрате и 52,4 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате.
Русская медная компания — холдинг, объединяющий 13 предприятий в Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях России и Актюбинской области Казахстана. Среди них три металлургических производства, гидрометаллургический завод, восемь горнодобывающих предприятий и торговая компания.
РМК владеет 22 лицензиями на разработку и добычу полезных ископаемых в двух странах. В 2017 году Группа произвела 203,7 тысячи тонн меди в катодном эквиваленте (включая 146,9 тысячи тонн меди в концентрате), 68,7 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате, 4 тонны золота и 76 тонн серебра.
Уралинформбюро: последние новости
"АльфаСтрахование-ОМС" выдала 1,6 миллиона полисов Сборы "АльфаСтрахование-Жизнь" выросли почти вдвое На Ямале во время тушения пожара погиб спасатель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще две страны вышлют российских дипломатов211
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово157
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Путин произвел перестановки в МИД80
Витас арестован56
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение