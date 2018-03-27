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Банк «Пермь» понизил доходность вкладов в рублях
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Банк «Пермь» понизил доходность вкладов в рублях 

Банки.ру 46 минут назад
Банк «Пермь» уменьшил ставки по вкладам в рублях.
Так, «Оперативный» (минимальная сумма не установлена, срок размещения — один месяц либо от 31 до 60 дней) открывается теперь под 1,1—2,3% годовых (ранее — под 1,25—2,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
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Депозит «Классический» с выплатой процентов в конце срока (привлекается на сроки от трех до шести месяцев) доступен под 4,8—5,4% годовых (вместо 5—5,6%), а с ежемесячной выплатой дохода (от 181 дня до полутора лет) — под 5,8—6,8% (до этого — под 6—7%). Минимальная сумма также не установлена.
Пополнение и расходные операции по вкладам не предусмотрены.
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