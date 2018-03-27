Банк «Пермь» понизил доходность вкладов в рублях

Так, «Оперативный» (минимальная сумма не установлена, срок размещения — один месяц либо от 31 до 60 дней) открывается теперь под 1,1—2,3% годовых (ранее — под 1,25—2,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Депозит «Классический» с выплатой процентов в конце срока (привлекается на сроки от трех до шести месяцев) доступен под 4,8—5,4% годовых (вместо 5—5,6%), а с ежемесячной выплатой дохода (от 181 дня до полутора лет) — под 5,8—6,8% (до этого — под 6—7%). Минимальная сумма также не установлена.

Пополнение и расходные операции по вкладам не предусмотрены.