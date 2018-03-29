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Банк «Левобережный» уменьшил ставки по вкладам
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Банк «Левобережный» уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 46 минут назад
Новосибирский банк «Левобережный» понизил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта.
«Любимый» (от 50 тыс. рублей на год) размещается в данный момент под 6,75%, а вклад «Пенсионер» (от 10 тыс. рублей на полтора года) — под 6,5% годовых. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
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Депозит «Копилка+» (от 5 тыс. рублей на шесть, девять месяцев или год) доступен под 5—6,5% годовых, «Семейный» (от 30 тыс. рублей на два года) — под 6,5%. Проценты выплачиваются или капитализируются ежеквартально.
«Вклад особого назначения +» (от 500 рублей на три года) и «Поддержка+» (от 10 рублей на 1 тыс. дней) привлекаются под 6,25% годовых. Проценты капитализируются или выплачиваются ежемесячно.
Доходность вклада «Электроник» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) уменьшена до 6—6,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады «Любимый», «Семейный» и «Электроник» не пополняются.
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