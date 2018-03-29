Банк «Левобережный» уменьшил ставки по вкладам

Новосибирский банк «Левобережный» понизил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта.

«Любимый» (от 50 тыс. рублей на год) размещается в данный момент под 6,75%, а вклад «Пенсионер» (от 10 тыс. рублей на полтора года) — под 6,5% годовых. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

Депозит «Копилка+» (от 5 тыс. рублей на шесть, девять месяцев или год) доступен под 5—6,5% годовых, «Семейный» (от 30 тыс. рублей на два года) — под 6,5%. Проценты выплачиваются или капитализируются ежеквартально.

«Вклад особого назначения +» (от 500 рублей на три года) и «Поддержка+» (от 10 рублей на 1 тыс. дней) привлекаются под 6,25% годовых. Проценты капитализируются или выплачиваются ежемесячно.

Доходность вклада «Электроник» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) уменьшена до 6—6,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады «Любимый», «Семейный» и «Электроник» не пополняются.