Крекеры Порошенко: Кондитерская компания президента Украины продвигается в Европу и Азию 

Осенью компания Roshen планирует запустить линию по производству крекера на Бориспольской кондитерской фабрике. Об этом сообщил президент кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский изданию LIGA.net.
«Первую линию планируем поставить в этом году, она будет производить крекер, на следующий год запланировано еще 2 линии», — уточнил Москалевский.
Первую продукцию покупатели увидят уже в сентябре. Компания намерена выкупить земельные участки под фабрикой.
Инвестиции в проект составят 1,2 млрд гривен. Глава компании отметил, что продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и в такие страны как Ирак, Иордания, Польша, Литва, Румыния, Болгария и страны СНГ.
В качестве кандидата в президенты Петр Порошенко обещал продать свой бизнес, но за четыре года так и не выполнил своего обещания.