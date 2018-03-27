Крекеры Порошенко: Кондитерская компания президента Украины продвигается в Европу и Азию

Осенью компания Roshen планирует запустить линию по производству крекера на Бориспольской кондитерской фабрике. Об этом сообщил президент кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский изданию LIGA.net.

«Первую линию планируем поставить в этом году, она будет производить крекер, на следующий год запланировано еще 2 линии», — уточнил Москалевский.

Первую продукцию покупатели увидят уже в сентябре. Компания намерена выкупить земельные участки под фабрикой.

Иордания, Польша, Литва, Румыния, Инвестиции в проект составят 1,2 млрд гривен. Глава компании отметил, что продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и в такие страны как Ирак Болгария и страны СНГ.