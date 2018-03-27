Ещё
Крекеры Порошенко: Кондитерская компания президента Украины продвигается в Европу и Азию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крекеры Порошенко: Кондитерская компания президента Украины продвигается в Европу и Азию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Осенью компания Roshen планирует запустить линию по производству крекера на Бориспольской кондитерской фабрике. Об этом сообщил президент кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский изданию LIGA.net.
«Первую линию планируем поставить в этом году, она будет производить крекер, на следующий год запланировано еще 2 линии», — уточнил Москалевский.
Первую продукцию покупатели увидят уже в сентябре. Компания намерена выкупить земельные участки под фабрикой.
Инвестиции в проект составят 1,2 млрд гривен. Глава компании отметил, что продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и в такие страны как Ирак, Иордания, Польша, Литва, Румыния, Болгария и страны СНГ.
В качестве кандидата в президенты Петр Порошенко обещал продать свой бизнес, но за четыре года так и не выполнил своего обещания.
Украина.ру: последние новости
НБУ отказал белорусам в покупке «дочки» Сбербанка Трезвость - норма жизни: Украина резко сокращает выпуск крепкого алкоголя Александр Охрименко: В «газовой войне» никто не хочет быть «зрадныком»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще две страны вышлют российских дипломатов211
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово157
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Путин произвел перестановки в МИД80
Витас арестован56
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение