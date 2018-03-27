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«Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом» по расторжению контрактов
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«Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом» по расторжению контрактов 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что «Газпром» провел переговоры с "Нафтогазом" по разрыву контрактов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту", — сказал Медведев.
Он также добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца марта.
Ранее в Киеве сообщили о плане по взысканию средств с «Газпрома».
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