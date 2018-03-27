МОЭК увеличила отпуск тепловой энергии в январе-феврале на 7,7% — до 23,8 млн Гкал

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) увеличила отпуск тепловой энергии в январе-феврале на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 23,8 млн Гкал, говорится в сообщении энергетической компании..

«Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям за январь-февраль 2018 года составил 23,8 млн Гкал, что на 7,7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (22,1 млн Гкал)», — отмечает МОЭК,

Как поясняет компания, увеличение полезного отпуска теплоэнергии в январе-феврале текущего года обусловлено реализацией МОЭК функций единой теплоснабжающей организации (ЕТО), а также более низкой средней температурой наружного воздуха в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года.