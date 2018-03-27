Дефицит торговли услугами Китая вырос в феврале

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — Дефицит торговли услугами Китая продолжил расти четвертый месяц подряд. В феврале этот показатель составил 27,3 млрд долл США против 21,8 млрд долл. в январе.

Согласно данным, опубликованным во вторник Государственным управлением валютного контроля КНР, в феврале доходы от международной торговли услугами Китая составили 15,9 млрд долл. США, расходы — 43,2 млрд

Торговля услугами подразумевает продажу и доставку нематериальных продуктов и охватывает такие сферы, как транспорт, туризм, телекоммуникации, строительство, реклама и др.

В феврале положительное сальдо внешней торговли товарами Китая составило 34,4 млрд долл США.