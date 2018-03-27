ФАС: покупка Qatar Airways 25% «Внуково» потребует согласования правкомиссии 

Возможная покупка авикомпанией Qatar Airways 25% аэропорта «Внуково» потребует согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщили в ФАС.
«Насколько нам известно, компания Qatar Airways принадлежит правительству Катара, то есть в понимании закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором, находящимся под контролем иностранного государства. Аэропорт «Внуково», безусловно, является стратегическим обществом. Таким образом, приобретение 25% акций стратега потребует подачи ходатайства в ФАС России с последующим его вынесением на заседание правительственной комиссии», — отметила начальник Управления контроля иностранных инвестиций Олеся Мильчакова.
Заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов отметил, что «это не первая инвестиция структур правительства Катара в российские инфраструктурные объекты. „Приобретение доли в операторе аэропорта „Пулково“ также проходило через правительственную комиссию. Наши катарские партнеры подтвердили статус добросовестных инвесторов, сделка была выгодна всем сторонам. ФАС России приветствует осуществление столь крупного проекта и уверена, что эта сделка пойдет на благо экономики страны“, — отметил он.
Ранее »Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Акбара аль-Бакера сообщал, что принадлежащая правительству Катара авиакомпания Qatar Airways подпишет с аэропортом «Внуково» соглашение о заинтересованности в покупке 25% его акций. Он надеется в течение восьми недель договориться о деталях и тогда подписать соглашение о покупке.
В авиакомпании и Внуково не ответили на запрос RNS. В РФПИ отказались от комментариев.