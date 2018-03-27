Ещё
Экспорт нефти из иракской провинции Киркук в Иран начнется в течение 1-2 недель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспорт нефти из иракской провинции Киркук в Иран начнется в течение 1-2 недель 

Прайм 1 час назад
Экспорт нефти из иракской провинции Киркук в Иран будет запущен в течение одной-двух недель, приводит агентство Блумберг слова главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri).
По словам аль-Ясири, которое приводит агентство, экспорт начнется на уровне 30 тысяч баррелей в день. Глава компании добавил, что Ирак получил уже 96 предложений от различных компаний на строительство нового участка нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан. Добыча нефти в Ираке, включая Курдистан, составляет порядка 4,36 миллиона баррелей в день.
Ирак подписал с Тегераном соглашение об экспорте нефти с месторождений Киркука в декабре. Договор предусматривает доставку нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах, в то время как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака.
Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.
Прайм: последние новости
Суд Киева по требованию Roshen запретил копировать упаковку и название "Киевского торта" НБУ отказал белорусскому "Паритет банку" в покупке украинской "дочки" "Сбербанка" Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2017 г выросла на 6,3%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову246
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»826
Витас арестован46
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение