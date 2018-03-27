Ещё
Суд запретил конкурентам Roshen продавать «Киевский торт»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский суд запретил конкурентам Roshen использовать товарный знак «Киевский торт» 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской фабрики Roshen президента Украины Петра Порошенко к торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беллария", запретив им использовать товарный знак "Киевский торт" и его фирменное оформление. Об этом говорится в решении суда.
В судебном решении указано, что "компания "Беллария" нарушает интеллектуальные права" компании Roshen на товарный знак "Киевский торт". Кроме того, торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беларрии" запрещено хранить или продавать продукцию, на упаковке которой есть "обозначения, состоящие из словесного элемента "Киевский торт" или "Киевский", а также графические детали в виде листьев каштана". Уже сделанная упаковка и этикетка подлежит уничтожению.
"Решение вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если она не была подана. Если ее подали, то решение суда вступает в силу после рассмотрения дела Апелляционным хозяйственным судом", — уточнили в суде.
По одной из версий, "Киевский торт" впервые сделали на фабрике им. Карла Маркса в 1956 году по ошибке кондитеров. Следуя рецепту, они подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли спрятать ее в холодильник. Чтобы скрыть оплошность коллег, новая смена на фабрике решила создать торт из того, что получилось. Начальником бисквитного цеха тогда был Константин Петренко, которого и считают автором рецепта "Киевского торта".
Тем временем на фабрике Roshen эту историю называют лишь красивой легендой и утверждают, что кондитеры целенаправленно трудились над изобретением необычного рецепта, который удалось найти в 1956 году и запатентовать в 1973 году. Авторское свидетельство госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал тогда кондитерам фабрики им. Карла Маркса Анне Курило Анне и Галине Фастовец-Калиновской.
ТАСС: последние новости
Гендиректор "Триколор ТВ" Алексей Холодов покидает свой пост Нацбанк Украины отказал белорусскому Паритетбанку в покупке "дочки" Сбербанка "Билайн" возобновил работу в штатном режиме после сбоя
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД59
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»799
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову242
Витас арестован42
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева232
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение