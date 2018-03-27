Глава РФПИ не исключил SPO «Детского мира» в 2018 году

РФПИ рассматривает возможность проведения SPO «Детского мира», а также продажи значимого пакета акций стратегическому инвестору, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев

«Мы рассматриваем различные варианты по «Детскому миру», в том числе это либо SPO в этом году, либо, может быть, будет там какой-то стратегический инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы приобрести значимый пакет «Детского мира», мы считаем, что компания показывает очень большой рост, мы открыты к различным вариантам», — сказал он.