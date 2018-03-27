Ещё
Глава РФПИ не исключил SPO «Детского мира» в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава РФПИ не исключил SPO «Детского мира» в 2018 году 

Rambler News Service 39 минут назад
РФПИ рассматривает возможность проведения SPO «Детского мира», а также продажи значимого пакета акций стратегическому инвестору, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы рассматриваем различные варианты по «Детскому миру», в том числе это либо SPO в этом году, либо, может быть, будет там какой-то стратегический инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы приобрести значимый пакет «Детского мира», мы считаем, что компания показывает очень большой рост, мы открыты к различным вариантам», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Чистая прибыль ФСК по МСФО выросла в 2017 году на 6,3% — до 72,7 млрд рублей «Мегафон» подал в ФАС ходатайство о покупке «Связного» Основатель «Ленты» может стать членом совета директоров «Магнита»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Витас арестован34
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение