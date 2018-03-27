«Сбербанк» откроет для мэрии Воронежа третью с начала года кредитную линию 

Ее размер составит 700 млн рублей. ПАО «Сбербанк» стало единственным участником торгов на право открытия возобновляемой кредитной линии для мэрии Воронежа. Протокол рассмотрения заявок для участия в аукционе опубликовали в понедельник, 26 марта. Торги объявили 27 февраля. За обслуживание займа в 700 млн рублей из бюджета города кредитору заплатят 55,7 млн Срок действия кредитной линии составит год с момента заключения контракта. Средства муниципалитет направит на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. В начале года ПАО «Сбербанк» уже открыл для мэрии две кредитные линии на 1,4 млрд рублей. За обслуживание каждого займа мэрия заплатит кредитору 178,9 млн рублей По данным на 1 января 2018 года, величина муниципального долга составляет 7,14 млрд рублей. За последний год он сократился на 800 млн рублей. Елена Гончарова