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«Сбербанк» откроет для мэрии Воронежа третью с начала года кредитную линию
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«Сбербанк» откроет для мэрии Воронежа третью с начала года кредитную линию 

Вести Воронеж 24 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Ее размер составит 700 млн рублей. ПАО «Сбербанк» стало единственным участником торгов на право открытия возобновляемой кредитной линии для мэрии Воронежа. Протокол рассмотрения заявок для участия в аукционе опубликовали в понедельник, 26 марта. Торги объявили 27 февраля. За обслуживание займа в 700 млн рублей из бюджета города кредитору заплатят 55,7 млн Срок действия кредитной линии составит год с момента заключения контракта. Средства муниципалитет направит на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. В начале года ПАО «Сбербанк» уже открыл для мэрии две кредитные линии на 1,4 млрд рублей. За обслуживание каждого займа мэрия заплатит кредитору 178,9 млн рублей По данным на 1 января 2018 года, величина муниципального долга составляет 7,14 млрд рублей. За последний год он сократился на 800 млн рублей. Елена Гончарова
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