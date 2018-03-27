НБУ не согласовал продажу украинской «дочки» Сбербанка

НБУ отказал белорусскому банку в покупке украинской «дочки» Сбербанка

«Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка на Украине», — отметили в НБУ. Национальный банк Украины отказал белорусскому «Паритетбанку» в покупке украинской «дочки» Сбербанка , сообщает пресс-служба НБУ. Как отмечается в сообщении, данное решение принято в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

В конце декабря «Паритетбанк» направил заявку в Национальный банк Украины на покупку украинской «дочки» российского Сбербанка.