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НБУ не согласовал продажу украинской «дочки» Сбербанка
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НБУ отказал белорусскому банку в покупке украинской «дочки» Сбербанка 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины отказал белорусскому «Паритетбанку» в покупке украинской «дочки» Сбербанка, сообщает пресс-служба НБУ. Как отмечается в сообщении, данное решение принято в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.
«Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка на Украине», — отметили в НБУ.
В конце декабря «Паритетбанк» направил заявку в Национальный банк Украины на покупку украинской «дочки» российского Сбербанка.
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