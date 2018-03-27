«Плати легко!» с «Золотой короной». Спецпроект Банки.ру 

Банки.ру совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает специальный проект «Плати легко!».
Каждый месяц в течение полугода мы будем рассказывать об особенностях платежей как в режиме онлайн, так и через банкоматы, терминалы, кассы в отделениях. Уже сейчас, по данным платежной системы Visa, более 65% потребителей предпочитают оплачивать регулярные счета в цифровом виде.
В рамках спецпроекта Банки.ру ответит на наиболее важные и острые вопросы о плюсах и минусах онлайн-платежей, расскажет о безопасности в Интернете, предложит вам самим выбрать самый удобный способ погашения кредитов.
«Сегодня в портфелях российских банков находится более 70 млн розничных кредитов, а число россиян, вовлеченных в кредитные отношения, составляет около 80% экономически активного населения страны. Система платежных сервисов «Золотая корона» и портал Банки.ру предлагают заемщикам оплачивать кредиты любого банка РФ и крупнейших МФО в режиме онлайн, а значит — быстро и в удобное время. У посетителей портала есть возможность оплатить онлайн не только собственные кредиты, но и кредиты третьих лиц, используя банковские карты Мир, Visa, Mastercard или Maestro, выпущенные российскими банками», — отмечает руководитель блока развития онлайн-сервисов, системы платежных сервисов «Золотая корона» Егор Козлов.
«Более миллиона россиян ежемесячно интересуются кредитными продуктами на нашем портале, — отмечает директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева. — Мы как финансовый супермаркет стараемся покрыть все потребности потребителей: от подбора кредита и оформления онлайн-заявки до рефинансирования и погашения уже существующих займов. С помощью сервиса от нашего партнера «Золотая корона» можно оплачивать кредиты более чем в 600 российских банках и МФО в режиме онлайн. Мы запустили сервис в ноябре прошлого года и видим растущий спрос со стороны нашей аудитории».
Услуга по переводу денежных средств без открытия банковского счета предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) , лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14 апреля 2014 года, на основании договора о комплексном обслуживании клиента, текст представлен на сайте rnko.ru.