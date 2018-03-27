«Плати легко!» с «Золотой короной». Спецпроект Банки.ру

Банки.ру совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает специальный проект «Плати легко!».

Каждый месяц в течение полугода мы будем рассказывать об особенностях платежей как в режиме онлайн, так и через банкоматы, терминалы, кассы в отделениях. Уже сейчас, по данным платежной системы Visa, более 65% потребителей предпочитают оплачивать регулярные счета в цифровом виде.

В рамках спецпроекта Банки.ру ответит на наиболее важные и острые вопросы о плюсах и минусах онлайн-платежей, расскажет о безопасности в Интернете, предложит вам самим выбрать самый удобный способ погашения кредитов.

«Сегодня в портфелях российских банков находится более 70 млн розничных кредитов, а число россиян, вовлеченных в кредитные отношения, составляет около 80% экономически активного населения страны. Система платежных сервисов «Золотая корона» и портал Банки.ру предлагают заемщикам оплачивать кредиты любого банка РФ и крупнейших МФО в режиме онлайн, а значит — быстро и в удобное время. У посетителей портала есть возможность оплатить онлайн не только собственные кредиты, но и кредиты третьих лиц, используя банковские карты Мир, Visa , Mastercard или Maestro, выпущенные российскими банками», — отмечает руководитель блока развития онлайн-сервисов, системы платежных сервисов «Золотая корона» Егор Козлов