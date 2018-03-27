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Верховный суд РФ закрепил право банков не выдавать вклад в случае подозрительного источника средств
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Верховный суд РФ закрепил право банков не выдавать вклад в случае подозрительного источника средств 

Банки Сегодня 52 минуты назад
Верховный суд РФ закрепил право банков не выдавать вклад в случае подозрительного источника средствСергей Будник обратился в Верховный суд РФ, который принял сторону Сбербанка и постановил, что банки имеют право блокировать вклады клиентов, если они подозреваются в незаконном получении денежных средств.
Представители суда отметили, что банки совместно с другими регуляторами и структурами должны занимать позицию финансовых «фильтров» и обнаруживать среди своих вкладчиков подозрительных лиц. Затем необходимо проводить тщательную проверку полученных средств. А после — направлять дела в соответствующие органы и инстанции.
Текущее законодательство позволяет банку запросить у клиента любое подтверждение об источнике денежных средств, и заблокировать денежные средства в случае не предоставления документального подтверждения.
Судебное разбирательство завершилось тем, что истец так и не смог подтвердить законность полученных средств, но Сбербанк позволил перевести ему средства на счет другого банка и даже выплатил проценты предусмотренные в депозитном договоре.
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