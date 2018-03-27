Старший вице-президент «Лукойла» Шамсуаров подарил супруге акции компании почти на 110 млн рублей

Старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров подарил своей супруге Гульнаре Шамсуаровой акции компании на 109,4 млн рублей, следует из материалов «Лукойла».

«Гульнара Фаритовна Шамсуарова — лицо, тесно связанное (супруга) с Азатом Шамсуаровым, членом правления и старшим вице-президентом «Лукойла»… Характер сделки: принятие в дар по договору дарения (безвозмездно)», — говорится в материалах нефтяной компании.

Всего старший вице-президент «Лукойла» передал в дар 28,37 тыс. акций компании. Сделка была совершена 22 марта 2018 года.

Исходя из котировок акций «Лукойла» на Московской бирже , на момент сделки этот пакет стоил 109,4 млн рублей.

В результате сделки доля Шамсуарова в компании снизилась с 0,0098% до 0,0065%.

Как ранее сообщало RNS, Азат Шамсуаров [приобрел] (https://rns.online/energy/CHlen-pravleniya-Lukoila-azat-SHamsuarov-dokupil-aktsii-kompanii-na-105-mln-rublei-2018-02-12/) указанный пакет акций в начале февраля текущего года, заплатив за него 104,97 млн рублей.