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Старший вице-президент «Лукойла» Шамсуаров подарил супруге акции компании почти на 110 млн рублей
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Старший вице-президент «Лукойла» Шамсуаров подарил супруге акции компании почти на 110 млн рублей 

Rambler News Service 44 минуты назад
Старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров подарил своей супруге Гульнаре Шамсуаровой акции компании на 109,4 млн рублей, следует из материалов «Лукойла».
«Гульнара Фаритовна Шамсуарова — лицо, тесно связанное (супруга) с Азатом Шамсуаровым, членом правления и старшим вице-президентом «Лукойла»… Характер сделки: принятие в дар по договору дарения (безвозмездно)», — говорится в материалах нефтяной компании.
Всего старший вице-президент «Лукойла» передал в дар 28,37 тыс. акций компании. Сделка была совершена 22 марта 2018 года.
Исходя из котировок акций «Лукойла» на Московской бирже, на момент сделки этот пакет стоил 109,4 млн рублей.
В результате сделки доля Шамсуарова в компании снизилась с 0,0098% до 0,0065%.
Как ранее сообщало RNS, Азат Шамсуаров [приобрел] (https://rns.online/energy/CHlen-pravleniya-Lukoila-azat-SHamsuarov-dokupil-aktsii-kompanii-na-105-mln-rublei-2018-02-12/) указанный пакет акций в начале февраля текущего года, заплатив за него 104,97 млн рублей.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются глава компании Вагит Алекперов (22,98%), вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун (9,88%), ИФД «Капитал» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (16,57%).
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