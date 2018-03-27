Китайская CEFC намерена продать активы на $3,2 млрд 

Китайская энергетическая компания CEFC намерена продать недвижимость на общую сумму более 20 млрд юаней (около $3,2 млрд), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По их словам, на продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости, включая штаб-квартиру в Шанхае, а также офисные помещения, отели, жилые и промышленные объекты.
CEFC не ответила на запрос агентства.
В начале сентября 2017 года стало известно, что китайская CEFC («Хуасинь») выкупит у консорциума QIA и Glencore 14,16% акций «Роснефти». CEFC заплатит за 14,16% акций «Роснефти» €3,9 млрд и сумму, полученную в результате конвертации в евро $4,57 млрд по среднему курсу за пять дней, сообщала Glencore. По итогам сделки доля QIA в «Роснефти» снизится до 4,7%, Glencore — до 0,5%. 21 февраля 2018 года Glencore сообщила, что ожидает закрытия сделки в первом полугодии 2018 года.