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Китайская CEFC намерена продать активы на $3,2 млрд
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Китайская CEFC намерена продать активы на $3,2 млрд 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Китайская энергетическая компания CEFC намерена продать недвижимость на общую сумму более 20 млрд юаней (около $3,2 млрд), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По их словам, на продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости, включая штаб-квартиру в Шанхае, а также офисные помещения, отели, жилые и промышленные объекты.
CEFC не ответила на запрос агентства.
В начале сентября 2017 года стало известно, что китайская CEFC («Хуасинь») выкупит у консорциума QIA и Glencore 14,16% акций «Роснефти». CEFC заплатит за 14,16% акций «Роснефти» €3,9 млрд и сумму, полученную в результате конвертации в евро $4,57 млрд по среднему курсу за пять дней, сообщала Glencore. По итогам сделки доля QIA в «Роснефти» снизится до 4,7%, Glencore — до 0,5%. 21 февраля 2018 года Glencore сообщила, что ожидает закрытия сделки в первом полугодии 2018 года.
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