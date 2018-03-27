CEFC планирует продать недвижимость на $3,2 млрд

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Китайский конгломерат CEFC China Energy Co., который подвергается все большему контролю со стороны правительства, планирует продать весь свой портфель недвижимости с общей балансовой стоимостью более 20 млрд юаней ($3,2 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA/WU HONG

Почти 100 объектов недвижимости выставлены на продажу, включая офисные здания, гостиницы, жилые апартаменты и промышленные объекты, рассказали собеседники агентства.

Недвижимость в основном расположена в крупных китайских городах, но среди выставленных на продажу есть и объекты недвижимости в Европе и США , в том числе кондоминиум в Trump World Tower в Манхэттене

Как сообщали «Вести. Экономика», в начале марта издание South China Morning Post написало со ссылкой на источники, что Shanghai Guosheng Group Co. — инвестиционное агентство, контролируемое правительством города Шанхай , — взяло на себя управление и ежедневное ведение деятельности CEFC.

CEFC оказался в числе других китайских конгломератов, активно совершавших поглощения, включая HNA Group Co. и Anbang Insurance Group Co., которые продают активы, после того как они привлекли пристальное влияние правительства.

Кредиторы CEFC для наблюдения за продажей активов сформировали комитет во главе с крупнейшим кредитором — China Development Bank, утверждают источники Bloomberg

Ранее издание Caixin со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написало, что основатель и председатель совета директоров CEFC China Energy Co. Е Цзяньмин находится под следствием.

Е Цзяньмина в этом году вызывали на допросы, сообщало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Однако собеседники агентства не уточнили, какие ведомства были задействованы и продолжается ли расследование.

Четыре источника рассказали South China Morning Post, что Е Цзяньминь был задержан до Нового года по лунному календарю, празднование которого началось 16 февраля.

Между тем, компания сообщала на своем сайте, что работа продолжается в нормальном режиме. В своем заявлении CEFC опровергла «некоторые безответственные сообщения в СМИ», которые «не имеют под собой никаких фактических оснований».

В прошлом году CEFC договорилась о покупке 14,16% акций "Роснефти" у швейцарской компании Glencore и суверенного фонда Катара за $9,1 млрд Тогда CEFC назвала себя крупнейшей в Китае частной нефтегазовой компанией с 50 тыс. сотрудников и выручкой в размере более $40 млрд

CEFC начинала как небольшая торговая компания в 2002 году. Под руководством Е Цзяньмина она превратилась в заметного игрока на мировом энергетическом рынке. Компания инвестировала в различные активы, включая хранилища, терминалы, нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные месторождения, а также финансовые подразделения.