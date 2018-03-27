Инвестпроекты в грибоводстве на 5,6 млрд руб планируют реализовать в Подмосковье в 2018 г

Четыре проекта по строительству грибных производств с общим объемом инвестиций в размере 5,6 миллиарда рублей планируют реализовать в Подмосковье в 2018 году, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

«В этом году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию грибоводческие фермы ООО «Агро-Регион» (проектная мощность — 12,4 тысячи тонн продукции в год), ООО «Торговый дом „Богородские овощи“ (5 тысяч тонн в год), ООО „ТК Грибная ферма“ (8,7 тысячи тонн в год) и компостный завод ООО „Агро-Регион“ (37,2 тысячи тонн компоста в год)», — сказал Разин.

Он добавил, что общая проектная мощность четырех новых производств составляет 63,3 тысячи тонн грибов и компоста в год. Предприятия дадут региону 300 дополнительных рабочих мест.

Разин уточнил, что сейчас для проекта ООО «Торговый дом „Богородские овощи“ приобретен земельный участок площадью 4,15 гектара, там проведены необходимые инженерно-геологические, инженерно-экологические, археологические и иные изыскания. В проект вложили более 50 миллионов рублей собственных средств.

»Соглашение было заключено в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил 15 и 16 февраля в Сочи . Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей. Строительство грибной фермы на земельном участке свыше 4 гектаров позволит создать порядка 150 рабочих мест. Мощность производства будет достигать 5 тысяч тонн грибов в год», — подчеркнул Разин.

Он добавил, что производственная площадь фермы составит 22,8 тысячи квадратных метров. Плановый ввод фермы в эксплуатацию намечен на октябрь 2018 года.

Министр отметил, что правительством Московской области развитие отрасли защищенного грунта определено одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства Подмосковья.

Разин уточнил, что потребление грибов в Московском регионе составляет 50 тысяч тонн в год.

«Для полного потребления по медицинским нормам необходимо произвести дополнительно не менее 66,1 тысячи тонн грибов в год. Наименование организаций, выращивающих грибы в Московской области: ООО «Национальная грибная компания „Кашира“, Кашира , ООО „Можайский шампиньон“, Можайск , ООО „Агротехмаркет“, Щелковский район», — добавил министр.