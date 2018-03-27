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Псковская область заняла 40 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов
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Псковская область заняла 40 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов 

Псковская губерния 31 минуту назад
Количество просроченных кредитов в регионе составило 6,92 процента, это на 0,5 процента ниже, чем в 2016 году. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения на 1 января 2018 года составила 126,2 тысячи рублейКак отмечают эксперты, в отличие от начала десятых годов, когда кредитование населения росло в первую очередь за счет беззалогового кредитования, в прошедшем году наиболее сильный прирост показала ипотека. Прирост ипотечной задолженности в 2017 году был на уровне 15,4 процента, и на 1 января 2018 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков (включая приобретенные права требования) составлял 5,4 триллиона рублей. На конец 2017 года на ипотечные кредиты приходилось 44 процента всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2017 года на кредиты на покупку жилья приходилось 42 процента, а на начало 2015 года — лишь 32 процента ссудной задолженности физических лиц. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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