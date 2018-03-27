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В банке «Возрождение» ожидают 1,6 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2018-го
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В банке «Возрождение» ожидают 1,6 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2018-го 

Банки.ру 27 минут назад
Банк «Возрождение» ожидает 1,6 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2018 года. По мнению председателя правления финучреждения Марк Нахмановича, это пессимистичный прогноз. Об этом он заявил на пресс-брифинге, посвященном финансовым результатам банка за 2017 год по МСФО.
«На текущий год у нас, можно сказать, пессимистичный прогноз по чистой прибыли — около 1,6 миллиарда рублей. Сильное влияние на финансовые результаты оказывает внешний фон. Часть активов бизнеса клиенты разделяли между банками. Это не утрата клиентов», — рассказал он.
Нахманович отметил, что у банка амбиционные цели в части инвестирования в IT и продуктовую линейку.
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