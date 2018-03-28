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Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 1,10%
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Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 1,10% 

Investing.com Россия 40 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности второстепенных отраслей, финансов и горнодобывающей промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite упал на 1,10%, достигнув 3-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Ever Shine Textile Industry (JK:ESTI), которые подорожали на 25,0 п. (34,72%), закрывшись на отметке в 97,0. Котировки Radana Bhaskara Finance Tbk (JK:HDFA) выросли на 63,0 п. (34,05%), завершив торги на уровне 248,00. Бумаги Smart Tbk (JK:SMAR) выросли в цене на 600,00 п. (17,14%), закрывшись на отметке 4.100,000.
Лидерами падения стали акции Bank Artos Indonesia Tbk PT (JK:ARTO), цена которых упала на 58,00 п. (29,00%), завершив сессию на отметке 142,00. Акции Pudjiadi&Sons Tbk (JK:PNSE) поднялись на 300,000 п. (24,59%), закрывшись на уровне 920,00, а Express Transindo Utama Tbk (JK:TAXI) снизились в цене на 42,00 п. (23,73%) и завершили торги на отметке 135,00.
На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (252) превысило количество закрывшихся в плюсе (125), а котировки 104 акций практически не изменились.
Котировки акций Bank Artos Indonesia Tbk PT (JK:ARTO) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 29,00%, 58,00 п., и завершили торги на отметке 142,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,93%, или 0,61, достигнув отметки $64,64 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,71%, или 0,49, до $68,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,19%, или 2,60, до отметки $1.339,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,12% до 13.763,0, а котировки AUD/IDR упали на 2,88%, достигнув отметки 10.539,00.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 89,12.
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